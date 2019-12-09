В Киеве уже торгуют нелегальными елками: фото и совет для покупателей

В Киеве браконьеры начали торговать нелегально срубленными елками и соснами.

Об этом сообщили в Telegram-канале Los Solomas.

Стихийный рынок торговцы устроили в Соломенском районе столицы. В отличие от легально срубленных в лесничествах вечнозеленых деревьев, эти продают рано и они не имеют специального штрих-кода на срезе. Специальный чип также может быть в виде белой клейкой ленты со штрих-кодом или желтой пластмассовой бирки-стяжки на стволе деревца.

Легальность купленной елки можно будет проверить на сайте Государственного агентства лесных ресурсов Украины и с помощью мобильного приложения, которое можно загрузить в Google Play.

Новогоднюю красавицу можно будет приобрести и непосредственно в лесхозе. Цены там обещают ниже, чем на рынках. Украинцам предлагают сосну обыкновенную, сосну крымскую, ель европейскую и пихту белую.

Как писал "Апостроф" ранее, в Киеве на Софиевской площади продолжается подготовка праздничного городка к новогодним и рождественским праздникам.