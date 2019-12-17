В центре Киева умер участник акции протеста: всплыли данные про его темное прошлое

Во время протестов под Верховной Радой в Киеве во вторник, 17 декабря, на улице Институтской, мужчине стало плохо, позже он скончался.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Так, по данным издания, утром, в 11:30 в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи, что при транспортировке в больницу скончался 40-летний житель Киева Павел Боков. Мужчина скончался от инфаркта.

Позже выяснилось, что Павел Боков был ранее неоднократно судим за разные виды преступлений. Так, в 1999 году он был осужден за грабеж, в 2002-м он сел в тюрьму на 4 года по той же статье, а в 2009-м - на три года за кражу имущества.

До последнего времени Боков числился дважды подсудимым за кражи в Шевченковском и единожды в Соломенском управлениях полиции.

Подробнее о происходящих акциях протеста в центре Киева, читайте в материале "Апострофа": Кровь на асфальте и много "скорых": как полиция разгоняла митинг под Радой, фото и видео.