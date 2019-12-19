RU  UA  EN

четверг, 19 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

19 декабря

21:56
Стрельба в Москве: появились интересные данные о связи нападения на ФСБ с выступлением Путина
21:29
Настоящий апокалипсис: в сети показали жуткое фото станции метро в Киеве
20:59
На Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны: яркие фото и видео
20:27
С кем праздновал Луценко свое 55-летие: появилось видео и новые подробности
19:57
Стрельба у здания ФСБ в Москве: момент убийства нападавшего попал на видео
19:52
Аномальная погода в Украине побила еще три температурных рекорда
19:40
Миллионер ищет в газете желающих отпраздновать Рождество в его поместье за $5,6 млн
19:11
В Крыму российские спецслужбы задержали украинца и устроили пытки: фото
19:00
В новый год на стиле: 5 модных юбок, которые спасут ваш образ
18:56
"Новогодняя" бойня под окнами ФСБ в Москве: новые видео перестрелки и данные о жертвах
18:27
В Кропивницком обезвредили опасную наркобанду, работавшую на "смотрящего за СИЗО": фото и видео
18:23
Звездам российского шансона запретили въезд в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны: яркие фото и видео

четверг, 19 декабря 2019, 20:59
переглянути новину українською

В день святого Николая 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя яркие фото и видео.

Праздник уже начался в центре столицы на Софийской площади. Огнями и разными цветами там засверкало праздничное дерево. Также в честь этого пустили салюты.

Полюбоваться действом пришли сотни гостей Киева и местных жителей. С этого момента в Украине официально начались новогодние праздники.

Отметим, что елку в Киеве зажигают традиционно в день святого Николая, 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города.

Ранее мы публиковали, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Отключим газ: могут ли забрать квартиру за долги ЖКХ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: