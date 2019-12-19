На Софийской площади в Киеве зажгли главную новогоднюю елку страны: яркие фото и видео

В день святого Николая 19 декабря в Киеве зажгли главную елку страны.

Об этом сообщают в соцсетях, публикуя яркие фото и видео.

Праздник уже начался в центре столицы на Софийской площади. Огнями и разными цветами там засверкало праздничное дерево. Также в честь этого пустили салюты.

Полюбоваться действом пришли сотни гостей Киева и местных жителей. С этого момента в Украине официально начались новогодние праздники.

Отметим, что елку в Киеве зажигают традиционно в день святого Николая, 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города.

Ранее мы публиковали, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.