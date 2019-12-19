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Полуголая девушка и машина в воде: в Киеве произошла загадочная трагедия, фото

четверг, 19 декабря 2019, 11:20
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В Киеве правоохранители нашли труп полуголой девушки в авто, которое едва не съехало в озеро.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился на Совских прудах, нашли труп полуголой девушки, рядом авто, которое едва не съехало в озеро.

Подробности трагедии уточняются.

На месте работает полиция, следственно-оперативная группа и скорая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-жену. Преступника разыскивает полиция.

Также полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

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