Главная елка Украины в новогодних огнях: уникальное фото в формате 360

В сети опубликовали яркий снимок новогодней елки в Киеве.

Фотографию формата 360 градусов сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Праздники уже начались на Софийской площади. Там в день святого Николая, 19 декабря, зажгли центральную елку Украины. Вся территория засияла яркими огнями, а гости столицы и ее жители наслаждались видом.

В интернете разместили праздничное видео мероприятия в столице. На нам видно новогоднее дерево в огнях.

Отметим, что елку в Киеве зажигают традиционно в день святого Николая, 19 декабря.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 18 декабря, во Львове торжественно открыли главную новогоднюю елку города.

Ранее мы публиковали, как сделать украшения для домашней новогодней елки своими руками.