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Не дождались снега: в сети едко высмеяли ремонт Шулявского моста под дождем, видео

воскресенье, 22 декабря 2019, 16:26
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В Киеве ремонтные бригады рабочих ночью, 22 декабря, начали укладку асфальта на Шулявском мосту.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей официальной странице в Facebook.

По его словам, гарантию на эксплуатацию покрытия, укладывают на площади около 5 тысяч квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.

"В следующие дни - 23-26 декабря – будут асфальтировать подходы к мосту со стороны улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко. После этого состоятся технические испытания путепровода", - отметил Кличко.

В сети тут же стали обсуждать ремонт путепровода, указав на странное совпадение, отметив особенность столичных коммунальщиков, которые ремонтные работы начали в дождливую погоду.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фото того, как ремонтируют Шулявский мост в Киеве.

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