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Введен план "Сирена": в Киеве неизвестный устроил стрельбу, есть раненые

понедельник, 23 декабря 2019, 17:36
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В понедельник, 23 декабря, в Киеве неизвестный расстрелял автомобиль, целясь в водителя.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев сейчас".

Чрезвычайное происшествие случилось в Гидропарке. Там мужчина на авто марки Volkswagen Passat возле кафе "Очеретяный кот" стрелял в водителя Toyota. После этого злоумышленник скрылся, поехав в сторону моста Патона.

Полиция ввела в столице операцию "Сирена". Отмечают, что на вид нападавшему 30-40 лет, его лицо было закрыто банданой, высокий. Мужчина вооружен.

Водитеь Toyota сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии. Однако по другой информации - его убили.

Как сообщал "Апостроф", 20 декабря в Николаеве 38-летняя женщина выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские и получила касательное телесное повреждение шеи.

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