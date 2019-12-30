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Жаба взяла свое: в сети возмущены фееричным "подвигом" "героя парковки" в Киеве

понедельник, 30 декабря 2019, 20:37
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В Киеве очередной герой парковки умудрился настолько неумело припарковал свой автомобиль, что вызвал бурю возмущения в сети.

Соответствующее фото публикует "Киев оперативный" в Facebook.

"Самое тупое в этой парковке том, что во дворе полным-полно свободных мест", - говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть машину, которую водитель оставил на газоне, хотя вокруг действительно достаточно мест для парковки.

В сети предположили, что возможно, что в тот момент, когда водитель парковался другого места для этого не было. В тоже время пользователи отметили, что даже в таком варианте, это не позволяет водителю нарушать ПДД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве оригинально наказали "героя парковки".

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