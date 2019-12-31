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В Киеве произошла жуткая трагедия с молодой девушкой: фото

вторник, 31 декабря 2019, 06:58
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В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве в районе станции метро "Академгородок" из окна многоэтажки выпала 28-летняя девушка.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Девушка упала с высоты 13 этажа. Полученные травмы были не совместимы с жизнью, прибывшая бригада медиков зафиксировала смерть пострадавшей.

Трагедия произошла на проспекте Академика Палладина. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа.

В момент случившегося в квартире находился муж погибшей. По его словам, девушка вышла на балкон, чтобы развесить белье и, по неизвестным причинам, выпала из окна.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 декабря по улице Орловская,15 в микрорайоне Сырец в Киеве 14-летний подросток выпал из окна и разбился насмерть.

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