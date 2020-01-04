Жуткое убийство в квартире Киева: стали известны детали, фото 18+

В квартире Киева 4 января обнаружили тела девушек 16 и 19 лет.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Страшную находку сделали около 16:30 в одной из арендованых квартир в Подольском районе столицы. Трупы двух девушек 2000 и 2003 годов рождения нашли в шкафу на балконе. Старшую звали Мария, а младшую - Ева. Они вместе проживали по улице Берлинского.

Напомним, убитых девочек нашла хозяйка квартиры, которая пришла убрать жилплощадь. У одной из мертвых были ноги связаны скотчем.

На месте работали наряд полиции, СОГ УП, направлено СОГ ГУ, лаборатория.

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