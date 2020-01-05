Украли деньги и изменили внешность: подростки из Киева устроили "феерический" побег из дома, фото

Перед Новым годом в полицию Киева поступило обращение от родителей об исчезновении двоих 16-летних подростков: вместе с ними пропала также крупная сумма денег.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Вскоре появилась информация о том, что подростки отправились в Одесскую область. Начались активные поиски. Разыскал пропавших участковый отдела полиции в городе Черноморск.

Чтобы их не узнали, дети изменили одежду, прическу и покрасили волосы. Подростки снимали жилье посуточно и планировали в дальнейшем жить вместе, а когда деньги, которые они забрали из дома, закончились — устроились на неофициальную работу в интернете.

Несовершеннолетних вернули в Киев и передали родителям.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 января в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.