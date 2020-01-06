Появились фото и фамилии подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

Стали известны имена подозреваемых в жестоком убийстве двух девушек, трупы которых нашли связанными в шкафу.

Об этом сообщает Информатор.

Полиция объявила в розыск мужчину и женщину. Оба подозреваемых покинули места своего проживания.

В розыск за совершение особо тяжкого преступления объявлены:

Ксьондзик Сергей Дмитриевич 25.05.1985 года рождения

Бершавская Елизавета Васильевна 28.08.2000 года рождения

Фото: Информатор

Оказалось, что подозреваемый Ксьондзик Сергей Дмитриевич ранее был судим за совершение грабежа с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевших.

В день пропажи девушек - 2 января 2020 года - подозреваемый сменил номер в ФОП.

Также в мае 2018 года Ксьондзик судился с женой по поводу развода. Его супруга обратилась в суд, поскольку он отказывал ей в разводе. Она заявляла, что фактические брачные отношения между ними прекратились, совместного хозяйства они не ведут, а спора о разделе имущества нет. Иск женщины суд удовлетворил.

На 6 февраля 2020 года у него назначено заседание в Шевченковском районном суде города Львова по лишению родительских прав (номер дела: 466/159/19).

У подозреваемого также имелись долги по кредитной карточке. 20 марта 2019 года Ковельский районный суд Волынской области удовлетворил иск ПриватБанка и установил взыскание с Ксьондзика задолженности в размере 62233 грн задолженности, а также 1762 грн судебных расходов.

В 2018 году он привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Из Facebook-страницы второй подозреваемой - Бершавской Елизаветы Васильевны - следует, что она проживает в селе Липняжка (Кировоградская область).

Как сообщал "Апостроф", в Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа в канун празднования Нового года.