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В Украине задержали опасного "вора в законе" из России: фото

четверг, 09 января 2020, 13:13
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Фото: Pixabay

5 января в Киеве правоохранители задержали 57-летнего "вора в законе".

Об этом сообщается на странице МВД Украины в Facebook.

Криминальный авторитет по прозвищу "Камо Московский" - уроженец Тбилиси (Грузия). Имеет российское гражданство. В октябре 2019 освободился из мест лишения свободы и незаконно перебрался в Киев. Хотел избежать уголовной ответственности в РФ и взять под контроль преступные группировки в столице Украины.

Правоохранители узнали, что "Камо Московского" воры "короновали" в 1983 году в Тбилиси. Всего в местах лишения свободы, в том числе и в колониях строгого режима, мужчина провел более 30 лет.

Как писал "Апостроф" ранее, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2513, который устанавливает уголовную ответственность за участие в преступных сообществах, их "сходках" и за статус "вора в законе".

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