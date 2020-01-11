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Смертельное ДТП с пешеходом в Киеве: появилось видео момента ЧП

суббота, 11 января 2020, 17:36
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Фото: Информатор

Водитель автомобиля KIA Rio, который устроил смертельное ДТП в Киеве в субботу, 10 января, сначала сбил мужчину, а после этого зацепил Chevrolet и лоб в лоб протаранил KIA Sportage.

Это видно из видео момента аварии, которое опубликовал "Информатор".

На кадрах четко видно, как Chevrolet и KIA Sportage начали движение, поскольку загорелся зеленый сигнал светофора. В этот момент на них вылетает KIA Rio.

Водитель Rio пытался избежать столкновения с пешеходом, но сделать это ему не удалось. После совершения маневра он зацепил Chevrolet и лоб в лоб протаранил Sportage.

Как сообщал "Апостроф", 9 января под Киевом произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.

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