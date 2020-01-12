Полицейские задержали подозреваемого в зверском нападении на девушку в Киеве: видео

Подозреваемого в покушении на убийство 19-летней девушки в Киеве, который пытался ее изнасиловать и нанес 17 ножевых ранений, задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступник, которым оказался ранее не судимый 29-летний житель Киева, подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом.

Киевлянка смогла вырваться и позвать на помощь. После этого преступник скрылся. Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Во время обыска у преступника нашли рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь. Преступнику грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опасного насильника, который потерял документы на месте преступления.