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Полицейские задержали подозреваемого в зверском нападении на девушку в Киеве: видео

воскресенье, 12 января 2020, 00:45
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Подозреваемого в покушении на убийство 19-летней девушки в Киеве, который пытался ее изнасиловать и нанес 17 ножевых ранений, задержали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступник, которым оказался ранее не судимый 29-летний житель Киева, подбежал к потерпевшей, ударил по голове и начал душить. Одновременно он хотел изнасиловать девушку и наносил ей в спину удары острым предметом.

Киевлянка смогла вырваться и позвать на помощь. После этого преступник скрылся. Сейчас девушка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Во время обыска у преступника нашли рюкзак и куртку со следами, похожими на кровь. Преступнику грозит наказание в виде 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве поймали опасного насильника, который потерял документы на месте преступления.

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