Потерял документы на месте преступления: в Киеве поймали опасного насильника

Вечером в среду, 8 января, в Киеве, в Подольском районе, парень, зайдя в подъезд, стал свидетелем изнасилования женщины: в помещении консьержа на женщине лежал мужчина и закрывал ей рот. Все произошло в одном из многоквартирных домов на улице Белицкой.

Как сообщает "Апостроф", со ссылкой на "Информатор", свидетель надругательства над женщиной тут же начал стягивать мужчину с женщины, которая пыталась кричать.

Испугавшись присутствия спасителя, нападавший убежал. Уже через несколько минут приехал экипаж полиции.

Впоследствии оказалось, что, когда нападающий убегал, он выронил свой кошелек. В нем находились его документы. В это время очевидец и его отец нашли подозреваемого мужчину и передали его полицейским. Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве преступник пытался изнасиловать и зарезать девушку.

Также в Киеве задержали опасного педофила, который напоил и изнасиловал племянницу.