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Полиция показала фото задержания в Киеве маньяка, напавшего с ножом на 19-летнюю девушку

воскресенье, 12 января 2020, 08:59
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В субботу, 11 января, в Голосеевском районе столицы был задержан подозреваемый в нападении на 19-летнюю девушку в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Киева. Во время задержания у него изъяли орудие преступления — нож. По месту его жительства был проведен обыск, а задержанному готовятся объявить подозрение о совершении преступления.

Как отмечается, задержание стало итогом согласованных действий сотрудников Киевской местной прокуратуры № 1 и Голосеевского управления полиции.

Преступнику угрожает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как ранее сообщал "Апостроф", 7 января на 19-летнюю девушку в Киеве напал мужчина, который попытался ее изнасиловать и нанес ей 17 ножевых ранений.

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