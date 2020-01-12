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Вытягивали из авто прохожие: появились новые детали и фото ДТП с сгоревшим заживо водителем в Киеве

воскресенье, 12 января 2020, 19:05
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Фото: Информатор

В результате аварии в ночь на воскресенье, 12 января, на бульваре Дружбы народов в Киеве, один человек погиб и четверо получили травмы. Их спасли от смерти случайные прохожие, вытащив из авто.

Об этом сообщает Информатор.

Известно, что автомобиль двигался по бульвару в сторону улицы Большая Васильковская. В какой-то момент водитель не справился с управлением и влетел в столб. От сильного удара Honda начала пылать: люди вытащили 4 пассажиров из салона и спасли им жизнь.

Известно, что все они получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся под присмотром врачей.

Водителя спасти не удалось. На момент смерти ему было 20 лет. Парня зажало в салоне, а когда прибыли спасатели, то Honda полностью охватил огонь.

Как сообщал "Апостроф", поздним вечером 9 января на Харьковской площади в Киеве Lexus LX 570 врезался в автобус номер 104. В результате аварии пострадали семейная пара с ребенком из внедорожника, а также один пассажир автобуса.

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