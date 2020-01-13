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Хотела быть красивой: в сети показали видео с молодой воровкой в Киеве

понедельник, 13 января 2020, 05:26
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В магазине косметики на улице Большой Васильковской в Киеве неизвестная девушка положила себе в сумку понравившийся ей товар и вышла, не расплатившись на кассе.

Видео с камер наблюдения опубликовали на Facebook-странице сообщества Киев Оперативный.

"На Большой Васильевской девушка очень хотела быть красивой, поэтому украла несколько позиций косметики. Может, кто узнает мадам?" – спрашивает автор поста в подписи к видео.


На снятых кадрах видно, что девушка спокойно ходит по магазину, выбирает понравившуюся ей косметику, спокойно кладет ее в сумку, а потом не спеша покидает торговый зал. Охранников рядом не оказалось.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве орудует ушлый аферист и мошенник, который продолжает обворовывать доверчивых продавцов в одном из районов столицы.

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