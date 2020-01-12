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В Киеве за "работой" сняли на видео известного вора-рецидивиста

воскресенье, 12 января 2020, 16:58
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В Киеве орудует ушлый аферист и мошенник, который продолжает обворовывать доверчивых продавцов в одном из районов столицы.

О том, как преступник, у которого уже имелась судимость за аналогичное преступление, обманывает своих жертв можно увидеть на видео с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине, которое опубликовал Киев оперативный на своей Facebook-странице.

"Если бы законодательство Украины не было таким лояльным к воров - этой аферы бы удалось избежать, потому что этого чувачка уже задерживали в ноябре 2019 за аналогичное преступление", - говорится в подписи к видео.

На данный момент преступника ищут. Известно, что зовут его Владимир Кватковский, ему 39 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине активизировались мошенники, которые выманивают с карточек украинцев деньги через SMS-сообщения о неожиданном "выигрыше".

Также в Киеве на фото сняли мошенника, зарабатывающего на "жертвах" ДТП.

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