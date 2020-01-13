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Кадры из фильма ужасов: новые фото и видео потопа из кипятка возле Ocean Plaza

понедельник, 13 января 2020, 22:57
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Появились новые фото и видео из ТРЦ Ocean Plaza, где затопило здание, некоторые посетители получили ожоги.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"На Антоновича 174 произошел прорыв теплотрассы, образовалась яма два на два метра. Туда задними колесами попало маршрутное такси. Спасатели эвакуировали четыре человека... Затопило первый этаж Ocean Plaza, людей эвакуировали. Работают коммунальные службы и спасатели КГГА", - прокомментировала пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.

Пожарные выехали на вызов в 20:38. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан. Спасатели вынесли на руках из помещения 5 человек.

Вблизи места, где провалилась дорога, стоял троллейбус, из которого также спасли троих человек.

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"Имела все шансы свариться в кипятке в лифте. Фильмы катастроф отдыхают. Прорвало магистральный трубопровод горячего водоснабжения, потоки кипятка прорвали стену на нулевом этаже "Океан Плазы" и водопадами хлынули прямо в обувный отдел. Девушка продавец была заблокирована в отделе кипящей водой, у меня на глазах ее вынес на руках охранник, но т.к. она кричала от боли, то ноги скорее всего пострадали. Охрана выглядела растерянной, люди сами убегали от наступающих потоков воды", - написала пользователь сети Елена Сердюк-Слушаенко.

Позже стало известно, что всего от ожогов пострадало 9 человек. Об этом на брифинге сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.

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