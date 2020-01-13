В Киеве кипятком затопило популярный торговый центр: видео

Вечером во вторник, 13 января, в Киеве возле станции метро "Лыбедская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком.
Об этом с места событий сообщают очевидцы.
В сети появились видео, на которых можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.
Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.
Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+.
"Кипяток льётся, там людей вытаскивают", - пишут очевидцы в комментариях к видеозаписи.
Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.