RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

20:12
Как Шрек и Гомер Симпсон выглядели бы на самом деле: блогер превращает персонажей в реальных людей
19:00
7 ошибок вечернего макияжа, которыми запросто испортить все
18:20
Слава из "НеАнгелов" показала, кто заменял ей психолога в трудные минуты
17:49
В Европе произошла трагедия с американскими военными: что известно
15:45
В Лос-Анджелесе назвали номинантов на премию Оскар-2020
15:28
Пришла в сознание и ощутила, что дышу: украинская певица впервые рассказала о попытке суицида
15:00
25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"
14:38
В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников
13:54
Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney: видео
13:30
Теперь каждый сам по себе: огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия
12:48
Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года: все победители премии Critics' Choice Awards
12:35
Все знали: Иран поймали на еще одной лжи о крушении самолета МАУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве кипятком затопило популярный торговый центр: видео

понедельник, 13 января 2020, 20:58
переглянути новину українською

Вечером во вторник, 13 января, в Киеве возле станции метро "Лыбедская", рядом с торговым центром Ocean Plaza, прорвало трубу с кипятком.

Об этом с места событий сообщают очевидцы.

В сети появились видео, на которых можно увидеть, что вся территория рядом с торговым центром покрыта водой и паром. Также затопило первый этаж Ocean Plaza.

Как сообщается, людей эвакуируют из торгового центра.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика, 18+.

"Кипяток льётся, там людей вытаскивают", - пишут очевидцы в комментариях к видеозаписи.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: