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Людей эвакуируют: новое видео из затопленного кипятком торгового центра в Киеве

понедельник, 13 января 2020, 21:21
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В сети появилось новое видео из ТРЦ "Ocean Plaza", где кипятком залило первый этаж здания.

Видеоролики опубликовала очевидец Галина Тимченко.

По ее словам, залило первый этаж, людей срочно эвакуируют из ТРЦ.

"Не едьте сюда, тут пипец", - пишет пользователь сети Анна Круглова.

По предварительной информации - прорвало трубу с горячей водой.

По последним данным, вокруг торгового центра туман, вода бьет ключом - люди не могут уехать оттуда.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.

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