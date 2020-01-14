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В Киеве водитель разбил четыре авто и пытался сбежать с места: фото

вторник, 14 января 2020, 13:30
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В Киеве на улице Николая Ушакова нетрезвый водитель устроил ДТП, повредил 4 автомобиля и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Предварительно, водитель транспортного средства Ssang Yong не избрал безопасную скорость, не придерживался безопасного бокового интервала и совершил столкновение с 4 припаркованными автомобилями: Kia, Geely, ZAZ Forza и Opel.

В результате аварии - транспортные средства получили механические повреждения.

По словам очевидцев полицейские оперативно разыскали скрывшегося водителя.

Общаясь с ним, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, но пройти осмотр в установленном законом порядке гражданин отказался.

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Ранее "Апостроф" сообщал,что в Киеве на улице Васильковской 13 января произошло довольно странное ДТП: здесь водитель Toyota на высокой скорости влетел в другой автомобиль, который пропускал людей на пешеходном переходе.

Напомним, что в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

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