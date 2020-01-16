Работали круглосуточно: появились свежие фото с места "адского" ЧП с кипятком в Киеве

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza, где случился прорыв теплотрассы, уложили новый асфальт и открыли движение.

Об этом сообщает "Информатор".

На протяжении двух дней бригады коммунальных служб Киева занимались восстановлением поврежденного участка тепломагистрали и проезжей части на Лыбедской площади. Рабочие трудились круглосуточно.

Сразу же после того, как финальный слой асфальта уложили, движение по улице Антоновича в сторону бульвара Дружбы Народов возобновили.

Cотрудники коммунальных служб продолжают устранять локальные провалы на дороге, которая ведет на парковку ТРЦ.

В самом торговом центре видно, что внутри продолжают наводить порядок.

Официальной информации про открытие Ocean Plaza нет.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.