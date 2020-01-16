Работали круглосуточно: появились свежие фото с места "адского" ЧП с кипятком в Киеве

В Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza, где случился прорыв теплотрассы, уложили новый асфальт и открыли движение.
Об этом сообщает "Информатор".
На протяжении двух дней бригады коммунальных служб Киева занимались восстановлением поврежденного участка тепломагистрали и проезжей части на Лыбедской площади. Рабочие трудились круглосуточно.
Сразу же после того, как финальный слой асфальта уложили, движение по улице Антоновича в сторону бульвара Дружбы Народов возобновили.
Cотрудники коммунальных служб продолжают устранять локальные провалы на дороге, которая ведет на парковку ТРЦ.
В самом торговом центре видно, что внутри продолжают наводить порядок.
Официальной информации про открытие Ocean Plaza нет.
Как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2019 года в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.