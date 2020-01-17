В Киеве полиция накрыла "подпольный" детский сад: опубликованы фото

Правоохранители пресекли деятельность незаконного детского сада, который действовал в частном доме по улице Достоевского в Подольском районе Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские получили анонимное сообщение о том, что в частном доме незаконно удерживают 10 дошкольников. На место происшествия сразу выехали начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, председатель Подольской районной государственной администрации Виктор Смирнов, следственно-оперативная группа территориального подразделения и социальные службы. Перед тем правоохранители получили разрешение на неотложный обыск.

Во дворе дома мужчина гулял вместе с 11 детьми. При появлении полицейских быстро завел малышей в помещение, говорить отказался. В доме, в который попали правоохранители, были еще две женщины. Ни одному из детей они не доводились родственниками. Условия в подпольном детском саду угрожали здоровью детей. Так, еду им готовили в неприспособленном помещении, условий для сна и гигиены не было.

На место вызвали родителей дошкольников. С ними будут работать социальные службы, чтобы выяснить. почему они отдали своих детей лицам, которые не имеют разрешения на педагогическую деятельность. Организаторам подпольного сада грозит до 10 лет тюрьмы за незаконное лишение свободы или похищение человека.

Как ранее писал "Апостроф", 10 января в Одессе в частном учебном заведении педагог жестоко избила ребенка.