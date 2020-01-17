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В Киеве водитель протаранил маршрутку: опубликованы фото серьезного ДТП

пятница, 17 января 2020, 12:20
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В пятницу, 17 января, в Киеве произошло серьезное ДТП с участием маршрутки.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на Facebook-странице.

"Серьезное ДТП в Киеве на улице Елены Телиги. Водитель Honda протаранил маршрутное такси. Автомобиль получил серьезное повреждение правой передней части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительно в аварии никто не пострадал. На данный момент на месте ЧП работает экипаж полиции.

"Образовалась тянучка. Подробности происшествия устанавливаются", - добавили авторы фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве произошла жуткая авария с участием пешехода, которого сбил автомобиль.

Также 12 января на бульваре Дружбы Народов в Киеве водитель попал в ДТП и заживо сгорел.

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