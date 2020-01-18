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Скандал с обысками в детсаду Киева: юрист объяснил, насколько законно действовали полицейские

суббота, 18 января 2020, 21:58
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Правоохранители, которые устроили обыски в детском саду в Киеве, во время которых не было обнаружено разрешительных документов, должны быть уволены.

Об этом на своей Facebook-странице написал юрист Андрей Ткаченко.

"Начнем с пребывания детей в таком саду. Ст. 12 Гражданского Кодекса определяет, что лицо осуществляет свои права свободно, по своему усмотрению. Разве дети способны осуществлять свои права?" – задается вопросом он.

Также юрист усмотрел нарушения и в квалификации полицией действий по детсаду.

"Относительно квалификации полицией действий по детскому саду по ст 146 УК, которым определяется наказание за незаконное лишение свободы. Это возможно только в случае отсутствия воли родителей в передаче детей на воспитание. Но согласно пресс-релизу, усматривается обратное. Что дети находились там по воле родителей", - объяснил юрист.

Помимо этого, Ткаченко указал на еще один интересный момент.

"Интересно, как прокурор обосновывал перед следственным судьей необходимость проникновения в частное владение? Опять же открытый вопрос о соответствии занимаемой должности", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась волна гнева из-за обысков в детском саду Киева.

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