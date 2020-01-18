В сети волна гнева из-за обысков полиции в детсаду Киева: опубликованы фото

Пользователей сети возмутила ситуация с обыском детского сада Киева, в котором полиция не обнаружила разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, а в Facebook прокомментировали ее пост.

Отмечают, что столичные правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 малолетних детей в частном доме, который представили как детский сад.

Напомним, правоохранители пресекли деятельность незаконного детского сада, который действовал в частном доме по улице Достоевского в Подольском районе Киева. Полицейские получили анонимное сообщение о том, что в частном доме незаконно удерживают 10 дошкольников. Правоохранители получили разрешение на неотложный обыск.

Как ранее писал "Апостроф",10 января в Одессе в частном учебном заведении педагог жестоко избила ребенка.