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В сети волна гнева из-за обысков полиции в детсаду Киева: опубликованы фото

суббота, 18 января 2020, 13:37
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Пользователей сети возмутила ситуация с обыском детского сада Киева, в котором полиция не обнаружила разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, а в Facebook прокомментировали ее пост.

Отмечают, что столичные правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 малолетних детей в частном доме, который представили как детский сад.

Напомним, правоохранители пресекли деятельность незаконного детского сада, который действовал в частном доме по улице Достоевского в Подольском районе Киева. Полицейские получили анонимное сообщение о том, что в частном доме незаконно удерживают 10 дошкольников. Правоохранители получили разрешение на неотложный обыск.

Как ранее писал "Апостроф",10 января в Одессе в частном учебном заведении педагог жестоко избила ребенка.

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