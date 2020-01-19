Помешали "герои парковки": появились новые фото и неожиданные подробности масштабного пожара в многоэтажке Киева

В сети появилась неожиданная причина масштабного пожара в Киеве на улице Каштановой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Оказалось, что возгорание можно было предотвратить намного раньше и меньше квартир пострадало бы.

"Благодарим автомобилистов, блокирующих дворы: из за ваших тазиков выгорело и залито еще несколько квартир. Жаль ваших соседей. Вас нет. Каштановая 15, горит квартира. Из-за дол.*** , которые напарковали свои тазы как попало, пожарная не смогла объехать дом. Паркуйтесь дальше, как м*** только потом не жалуетесь, что на ваш вызов не приехала скорая или пожарная", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области, в селе Погребы, погибли двое маленьких детей и их отец, в результате пожара.