Заехал "очиститься": в сети волна гнева из-за наглого "героя парковки" в Киеве

В воскресенье, 19 января, в Киеве заметили дерзкого нарушителя правил парковки, который умудрился оставить свой транспорт на газоне.

Фото с нарушением зафиксировали активисты сообщества "Киев оперативный" и выложили на Facebook-странице.

"В парк Феофания приехал "хозяин жизни", чтобы очиститься от грехов", - говорится в подписи к снимках, на которых видно нарушение ПДД собственником Land Rover.

В сети тут же стали комментировать фото, указав, что подобный беспредел творился не только в этом районе Киева.

"Грехи не смоешь", "Божьи люди", - пишут в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото "героя парковки" из Киева, который разместил свой автомобиль на детской площадке, рядом с песочницей.

Также возле торгового центра на метро "Почайная", в Киеве, неизвестный припарковал свое авто Tesla на месте для людей с инвалидностью.