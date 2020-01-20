В Киеве пьяный водитель разбил шесть авто: жуткие фото с места

В понедельник, 20 января, в Киеве пьяный водитель устроил массовую аварию.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП произошло на проспекте Науки. Там лихач разбил шесть автомобилей. В результате этого полосы оказались перекрыты, а транспорту пришлось объезжать аварию по встречной.

Отмечают, что в результате ЧП есть пострадавшие. Сколько людей получили травмы пока неизвестно.

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Напомним, в Киеве по адресу улица Радунская, 3 произошло серьезное ДТП с пострадавшими, столкнулись автомобили Opel, Subaru и "Газель"

Как сообщал "Апостроф", поздно вечером в воскресенье, 19 января, во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов. К слову, водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами.