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Новые расценки и штрафы: в Киеве готовят неприятный сюрприз для водителей

вторник, 21 января 2020, 20:59
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Городские власти Киева планируют увеличить стоимость парковки до 50 гривен в час и значительно увеличить штрафы за нарушение правил паркования.

Об этом написал на своей странице в Facebook замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

"Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест. Почему? - спросите вы. Все очень просто: в Киеве есть парковки, подземные паркинги, но не все киевляне ими пользуются. Проще - бросить авто где угодно…. Поэтому, нужно пойти другим путем. В планах властей увеличить стоимость парковки", - написал чиновник в соцсети.

Такое решение Дмитрий Рахматуллин мотивировал тем, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. Поэтому в ближайшее время планируется увеличить тариф в центральной части города, как минимум, до 50 гривен в час.

Кроме этого, киевские власти планируют существенно увеличить штрафы за нарушение правил парковки, чтобы мотивировать водителей оставлять авто недалеко от станций метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

"Культура и сознательное мышление никто не отменял. Если бы каждый владел пониманием того, что комфортно должно быть всем, то и проблема бы решилась быстрее", - заметил чиновник.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 19 января, в Киеве заметили дерзкого нарушителя правил парковки, который умудрился оставить свой транспорт на газоне.

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