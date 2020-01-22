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Драка Кивы с ветераном АТО в ресторане Киева: новое видео момента ЧП

среда, 22 января 2020, 18:12
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В сети опубликовали новое видео драки народного депутата из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы с ветераном АТО в одном из ресторанов Киева.

Его опубликовал активист и руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей Facebook-странице.

На кадрах видно, с чего собственно, начался конфликт между нардепом и ветераном АТО в ресторане Моссо в столице.

Напомним, инцидент с дракой произошел в среду, 22 января, около 12.00 в киевском ресторане "Mоссо", где нардеп Кива якобы встречался с представителями криминального мира Днепра, в частности, с авторитетом Бельмондо.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кива заявил об угрозах со стороны ветерана АТО, который оказался в эпицентре скандала с дракой одиозного нардепа в общественном месте Киева.

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