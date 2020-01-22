Украинцы создали "живую цепь" в Киеве в честь Дня соборности: эксклюзивные фото

В среду, 22 января, в честь праздника Дня соборности Украины в Киеве люди образовали "живую цепь".

Фото сделал корреспондент "Апострофа".

Несколько сотен украинцев традиционно вышли на столичный мост Патона. Они держали в руках два полотна государственного флага. Участники акции символически объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами - с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

Патриоты еще несли герб Украины. Люди пришли и со своими небольшими флагами. Многие нарисовали национальные цвета на лице или на руках.

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Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением и поздравил украинцев с Днем соборности.