RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 января

12:15
Пошла на риск: очевидец раскрыл детали смертельного ДТП с владелицей известной клиники в Украине
11:54
Украина значительно поднялась в престижном рейтинге демократии: что это значит
11:52
В Запорожье совершили дерзкое покушение на владельца ресторана: момент попал на видео
11:37
Рождение Венеры: MONATIK сделал необычное фото жены на пляже
11:24
В Украину возвращается узник Кремля, которого держали в российской колонии: фото
11:07
Украинцы создали "живую цепь" в Киеве в честь Дня соборности: эксклюзивные фото
10:53
Украинцев предупредили о распространении фальшивых 200 гривен: как распознать подделку
10:48
Нельзя расслабляться: опубликованы фото с одной из самых опасных позиций ВСУ на Донбассе
10:40
Украинцам готовят сюрприз с оплатой штрафов за нарушение ПДД: что изменится
10:20
Появилась меткая карикатура на скандал с российскими шпионами-"сантехниками" в Давосе
10:11
Солистка группы KAZKA полностью разделась ради идеального загара
10:10
Снега почти не осталось: появилось интересное фото украинских Карпат
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцы создали "живую цепь" в Киеве в честь Дня соборности: эксклюзивные фото

среда, 22 января 2020, 11:07
переглянути новину українською
Фото: Апостроф / Александр Гончаров

В среду, 22 января, в честь праздника Дня соборности Украины в Киеве люди образовали "живую цепь".

Фото сделал корреспондент "Апострофа".

Несколько сотен украинцев традиционно вышли на столичный мост Патона. Они держали в руках два полотна государственного флага. Участники акции символически объединили берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами - с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

Патриоты еще несли герб Украины. Люди пришли и со своими небольшими флагами. Многие нарисовали национальные цвета на лице или на руках.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением и поздравил украинцев с Днем соборности.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: