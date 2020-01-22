В центре Киева совершили дерзкое нападение на нардепа: объявлен план-перехват

В среду, 22 января, в Печерском районе Киева неизвестные побили народного депутата.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Крещатик, 15/4 около 12:55. Неизвестные нанесли телесные повреждение нардепу в кафе.

Известно, что нападавшие скрылись на двух автомобилях Volkswagen Multivan с номерами АО 2581 ВТ и Mercedes АА 3869 МИ серого цвета.

На место прибыли правоохранители для выяснения обстоятельств произошедшего. Проводится розыск подозреваемых в нападении. В городе объявили план-перехват.

Отмечают, что по адресу Крещатик, 15/4 расположены разные заведения, в том числе Chicken Kyiv - ресторан Димы Борисова. Журналисты связались с владельцем заведения, однако он опроверг информацию о ЧП в его кафе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве на месте незаконного строительства произошло нападение на депутата Киевского городского совета Владимира Назаренко.