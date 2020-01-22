RU  UA  EN

среда, 22 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 января

19:28
Исполнитель роли агента Смита рассказал, почему не вернется в новую "Матрицу"
18:42
Украинский музыкант рассказал о кризисе в браке и кто им с женой помог избежать развода
18:16
98-летняя мама Сталлоне показала видео из спортзала и стало ясно, в кого пошел бессмертный Рэмбо
17:39
Рядом не было семьи: Кейт Миддлтон рассказала об изоляции после рождения принца Джорджа
17:07
Вокруг яркой участницы шоу Голос країни-10 назревает скандал из-за Крыма
16:33
Умер известный британский комик Терри Джонс, придумавший "Монти Пайтон"
16:18
В Украине пошутили над желанием принца Гарри отделиться от семьи - говорят, все дело в красотах Житомира
15:48
Известного певца напоили снотворным и обокрали в поезде по дороге в Киев
14:47
Ким Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей
14:32
Пугачева и Галкин показали маленькую дочь-артистку - девочка очаровала сеть хитом Джо Дассена
14:00
Комедии не должны унижать украинцев: Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"
13:45
Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье
Все новости

В Киеве "героиня парковки" протаранила несколько авто: видео

среда, 22 января 2020, 19:22
переглянути новину українською

В среду, 22 января, в Киеве девушка за рулем автомобиля, устроила жестокое "побоище" машин на парковке супермаркета Novus.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

"Еще одна перепутала педали", - говорится в подписи к видео.

Судя по кадрам, девушка не смогла правильно припарковать свою машину и разбила шесть автомобилей на стоянке. Самое странное, что девушка, по всей видимости, после этого даже не собиралась останавливать свой автотранспорт.

Напомним, что в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов. Водитель оставил свое авто в таком положении, что мужчине с коляской пришлось объезжать машину.

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: