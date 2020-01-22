В Киеве "героиня парковки" протаранила несколько авто: видео

В среду, 22 января, в Киеве девушка за рулем автомобиля, устроила жестокое "побоище" машин на парковке супермаркета Novus.

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества "Киев оперативный".

"Еще одна перепутала педали", - говорится в подписи к видео.

Судя по кадрам, девушка не смогла правильно припарковать свою машину и разбила шесть автомобилей на стоянке. Самое странное, что девушка, по всей видимости, после этого даже не собиралась останавливать свой автотранспорт.

Напомним, что в центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов. Водитель оставил свое авто в таком положении, что мужчине с коляской пришлось объезжать машину.