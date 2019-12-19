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Целое стадо оленей: в сети показали скопление "героев парковки" в центре Киева

четверг, 19 декабря 2019, 17:21
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В центре столицы очевидцы заметили целый ряд автомобилей, которые водители припарковали не по правилам.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Обычный Киев".

Машины заняли большой кусок проезжей части, что мешает проезжающим рядом трамваям. Пассажиры общественного транспорта должны из-за "героев парковки" протискиваться между авто.

"Стадо оленей на Валах", - пишут в сети.


Напомним, ранее столичная власть предложила несколько вариантов разгрузки киевских улиц. Один из вариантов - специально завысить стоимость парковки в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на улице Богатырской, заметили героя парковки, которому ничего не помешало припарковаться на тротуаре для пешеходов. Водитель оставил свое авто в таком положении, что мужчине с коляской пришлось объезжать машину.

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