Это ад: в сети показали на видео "апокалипсис" на дорогах Украины из-за гололеда

В сети продолжают обсуждать последствия гололеда, который покрыл украинские дороги в ночь на 23 января. По этой причине по всей стране произошли сотни аварий, а некоторые из них очевидцы засняли на видео.

Так, столкновения автомобилей на трассе "Полтава - Киев" в 100 километрах от Борисполя опубликовало сообщество "Киев оперативный" в Facebook.

Автор ролика заснял момент столкновения нескольких транспортных средств, которые не смогли вовремя затормозить из-за того, что дороги не были посыпаны коммунальщиками.

"Дороги - просто каток. Полная жесть", - говорит автор видео.

Напомним, что гололед в ночь на 23 января принес немало неприятностей для жителей Киева и области. Здесь произошли десятки аварий.