Под Киевом мощный пожар охватил новостройку

В столичном пригороде Вишневое возник пожар на новостройке в жилом комплексе "Акварели 2", загоранию предшествовал громкий хлопок.

Об этом сообщили на Instagram-странице сообщества "ДТП. Киев", опубликовав фото и видео с места происшествия.

Как сказано в сообщении, на место пожара прибыли бойцы ГСЧС и медики.





Очевидцы утверждают, что пожар на верхних этажах стройки возник после сильного хлопка, похожего на взрыв. Больше никаких подробностей происшедшего не сообщается.





Как сообщал "Апостроф", раньше на улице Каштановой в столичном микрорайоне Троещина эвакуировали жителей одного из многоэтажных домов из-за сильного пожара, дым от которого окутал верхние этажи.

Спасатели утверждают, что этот пожар можно было бы ликвидировать значительно раньше, если бы не местный "герой парковки".



