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Под Киевом мощный пожар охватил новостройку

четверг, 23 января 2020, 13:42
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В столичном пригороде Вишневое возник пожар на новостройке в жилом комплексе "Акварели 2", загоранию предшествовал громкий хлопок.

Об этом сообщили на Instagram-странице сообщества "ДТП. Киев", опубликовав фото и видео с места происшествия.

Как сказано в сообщении, на место пожара прибыли бойцы ГСЧС и медики.


Очевидцы утверждают, что пожар на верхних этажах стройки возник после сильного хлопка, похожего на взрыв. Больше никаких подробностей происшедшего не сообщается.


Как сообщал "Апостроф", раньше на улице Каштановой в столичном микрорайоне Троещина эвакуировали жителей одного из многоэтажных домов из-за сильного пожара, дым от которого окутал верхние этажи.

Спасатели утверждают, что этот пожар можно было бы ликвидировать значительно раньше, если бы не местный "герой парковки".


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