RU  UA  EN

суббота, 25 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 января

19:00
Завтрак в постель устарел: 14 идей для приятных сюрпризов любимым в День святого Валентина
18:18
51-летняя Селин Дион села на шпагат - такой растяжке можно только позавидовать
17:03
Юрий Горбунов показал нежный снимок объятий с маленьким сыном
16:59
Машина хорошая, но не едет: сети позабавили слова Зеленского про Гончарука
14:21
Диван – наш, квартира – не наша: Дмитрий Комаров признался, что у них с женой нет собственного жилья
13:24
Госсекретарь США устроил истерику из-за вопроса про Украину
12:59
David Axelrod представил песню для Нацотбора на Евровидение-2020 - ее он написал, когда узнал о беременности жены
11:59
Эта беда - навсегда: Зеленский эмоционально высказался про вторжение России на Донбасс
11:31
Ирину Билык в новом клипе сравнили с Мадонной: видео
10:18
Рановато показывать: дочери Оли Поляковой досталось за слишком откровенное фото
10:09
Секс и деньги: появилась забавная фотожаба со скандальными министром и нардепом
07:00
Легкие сырники-пампушки с джемом на завтрак: простой рецепт и советы приготовления
Все новости

Вылетел в кювет вверх колесами: под Херсоном произошло ДТП, много пострадавших

суббота, 25 января 2020, 21:16
переглянути новину українською
Фото: Национальная полиция Украины

Неподалеку от Берислава Херсонской области авто перевернулось в кювет, пострадали трое пассажиров и водитель.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП произошло на 92 км автодороги "Марьянское - Берислав". 18-летний водитель Ford Focus на обледенелой дороге не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Пострадали трое пассажиров - 20-летний парень, 21-летняя девушка и ее 24-летняя подруга. Всех четырех доставили в Бериславскую районную больницу. Как выяснили правоохранители позже, водитель и его пассажиры - жители города Кривой Рог Днепропетровской области. Они возвращались домой из Херсона.

Как писал "Апостроф" ранее, 23 января в 19:00 в городе Буча под Киевом произошло смертельное ДТП. На улице Киево-Мироцкой лоб в лоб столкнулись красный Dacia Logan и черный Kia Sorento. Удар был такой силы, что красная легковушка загорелась.

В тот же день в Днепре, на улице Ударников, микроавтобус на огромной скорости влетел в остановку, на которой стояли люди, в результате чего пострадали четыре человека.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Между катастрофой МАУ и рейсом MH17 есть одно существенное отличие - основатель Bellingcat

Трагедия с самолетом МАУ: почему Иран ведет себя как Путин в 2014-м

Авиакатастрофа PS752 в Иране: главное о трагедии самолета МАУ

Кто погиб в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране: фото и истории пассажиров

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: