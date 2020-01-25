Вылетел в кювет вверх колесами: под Херсоном произошло ДТП, много пострадавших

Неподалеку от Берислава Херсонской области авто перевернулось в кювет, пострадали трое пассажиров и водитель.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП произошло на 92 км автодороги "Марьянское - Берислав". 18-летний водитель Ford Focus на обледенелой дороге не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась.

Пострадали трое пассажиров - 20-летний парень, 21-летняя девушка и ее 24-летняя подруга. Всех четырех доставили в Бериславскую районную больницу. Как выяснили правоохранители позже, водитель и его пассажиры - жители города Кривой Рог Днепропетровской области. Они возвращались домой из Херсона.

Как писал "Апостроф" ранее, 23 января в 19:00 в городе Буча под Киевом произошло смертельное ДТП. На улице Киево-Мироцкой лоб в лоб столкнулись красный Dacia Logan и черный Kia Sorento. Удар был такой силы, что красная легковушка загорелась.

В тот же день в Днепре, на улице Ударников, микроавтобус на огромной скорости влетел в остановку, на которой стояли люди, в результате чего пострадали четыре человека.