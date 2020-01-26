В Киеве водитель на скорости снес столб и попытался сбежать с места: фото

В воскресенье, 26 января,в Голосеевском районе Киеве произошло ДТП, водитель Renault повалил столб электроопоры и сбежал в лес.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, Renault ехал по улице Генерала Родимцева. По неизвестным причинам легковушка вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб.

Очевидец рассказал, что после ДТП видел мужчину в крови, который сидел на бордюре возле машины. Однако через пару минут он убежал в лес.

От удара электроопора упала поперек дороги и перегородила движение. Другие автомобили были вынуждены объезжать место аварии по зеленой зоне.

Детали происшествия выясняются.

Как писал "Апостроф" раньше, недалеко от Берислава Херсонской области авто перевернулось в кювет, пострадали трое пассажиров и водитель.

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Также в ночь на 25 января в Ирпене под Киевом трое мужчин на Mercedes Vito пытались скрыться от полиции , но это завершилось неудачей. На улице Соборной микроавтобус протаранил три автомобиля, после чего влетел в МАФ. В результате аварии двое пассажиров попали в больницу, а сам водитель скрылся с места преступления.