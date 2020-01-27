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Число жертв коронавируса в Китае стремительно растет: названы страшные цифры

понедельник, 27 января 2020, 06:47
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Фото: ВВС

От смертельного коронавируса, который зафиксировали в Китае впервые в конце 2019 года, умерли уже 80 человек.

Об этом сообщает государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения.

По его данным, в воскресенье, 26 января, в провинции Хубэй зафиксировали 24 новых смертельных случая. Кроме того, в Китае подтвердили 769 случаев новых заражений, 137 из которых назвали тяжелыми.

Всего зафиксировано 2744 подтвержденных случаев заболеваний в 30 провинциях и муниципалитетах, 461 из которых называют тяжелыми. 5794 человек подозреваются в заражении вирусом, а еще 30453 человека проходят медицинское обследование.

Отмечается, что источником коронавируса, вероятно, были дикие животные. Его обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

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