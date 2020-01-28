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В Киеве "коп" пользовался услугами борделя ради раскрытия преступления: забавные детали

вторник, 28 января 2020, 14:29
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Сотрудник киевской полиции дважды подтвердил факт оказания сексуальных услуг в одном из столичных стриптиз-клубов, заплатив по 6 тысяч гривен за каждый сеанс.

Об этом стало известно из решения Печерского районного суда города Киева.

Документирование противозаконной деятельности происходило в сентябре 2019 года. В стриптиз-клубе в центре Киева за 1 тысячу гривен для полицейского исполнили приватный танец, а за 5 тысяч гривен он получил услугу орального секса.

На следующий день полицейский вернулся и продолжил документирование, получив те же услуги за те же деньги.

Во время судебного заседания он сообщил, что стриптизерши складывали деньги в коробке в своей гримерке, отдавая часть полученного дохода хозяйке заведения.

Владелице стриптиз-клуба предъявили обвинение по ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией). Обвиняемая признала вину, суд определил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком.

Как сообщал "Апостроф", ранее женщины легкого поведения устроили драку у входа в гостиницу в центре столицы.

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