Под Киевом загадочно пропал маленький ребенок, фото

28 января в городе Белая Церковь Киевской области пропал 10-летний Никита Нагорный.

Об исчезновении ребенка сообщили в Instagram на странице dtp.ua.

Во вторник, 28 января, в 14:00 мальчик вышел из дома номер 64 по улице Александрийской и больше не вернулся. Где ребенок находится сейчас - неизвестно.

Рост мальчика 130 сантиметров, телосложение худощавое. У Никиты овальное лицо, зеленые глаза и короткие светлые волосы. Был одет в шапку серого цвета, зимнюю синюю куртку, черные брюки и серые ботинки.

Как писал "Апостроф" ранее, в июле 2019 года в оккупированном Донецке педофил похитил маленькую девочку. Инцидент произошел в Ворошиловском районе. Неизвестный похитил Петрикину Диану Александровну, которая родилась 15 декабря 2008 года.