Прощайте, жетоны: метро Киева рассказало о запуске новой системы оплаты и назвало дату

Киевская городская государственная администрация представила проект распоряжения относительно внедрения е-билета для проезда в метро Киева.

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В администрации перевозчика уточнили, что внедрение е-билета предусматривает ряд серьезных изменений в механизм оплаты за проезд в метро.

Так, в рамках представленного документа, 31 марта – последний день, когда поездку в метро можно будет оплатить жетоном, а с 1 апреля единоразовый проход будет по qr-билету. Также до 31 марта в метрополитене призывают использовать все поездки на "зеленых карточках".

"Все записанные поездки на (зеленые) карточки можно будет использовать в 31 марта 2021", - сообщили в метрополитене.

Как сообщал "Апостроф", ранее на отдельных станциях метро в Киеве временно перестали работать системы для оплаты проезда с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета.