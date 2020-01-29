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Прощайте, жетоны: метро Киева рассказало о запуске новой системы оплаты и назвало дату

среда, 29 января 2020, 16:32
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Киевская городская государственная администрация представила проект распоряжения относительно внедрения е-билета для проезда в метро Киева.

Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В администрации перевозчика уточнили, что внедрение е-билета предусматривает ряд серьезных изменений в механизм оплаты за проезд в метро.

Так, в рамках представленного документа, 31 марта – последний день, когда поездку в метро можно будет оплатить жетоном, а с 1 апреля единоразовый проход будет по qr-билету. Также до 31 марта в метрополитене призывают использовать все поездки на "зеленых карточках".

"Все записанные поездки на (зеленые) карточки можно будет использовать в 31 марта 2021", - сообщили в метрополитене.

Как сообщал "Апостроф", ранее на отдельных станциях метро в Киеве временно перестали работать системы для оплаты проезда с помощью мобильного приложения, банковской карты и Единого билета.

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