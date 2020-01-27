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Трамвай в Киеве разрушился прямо во время движения: опубликованы фото

понедельник, 27 января 2020, 23:57
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В понедельник, 25 января, в Киеве на Троещине во время движения сломался и практически развалился трамвай.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел днем на перекрестке улиц Закревского и Сабурова. Там сломался общественный транспорт.

На место прибыли рабочие, чтобы починить трамвай. На опубликованных фотографиях видно, что он развалился на рельсах. Работники ремонтировали его отдельные детали. Также их поднимали с помощью специальной машины.

В это же время движение трамваев было заблокировано.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве трамваи заблокировали движение на пересечении улиц Героев Днепра и Зои Гайдай.

Напомним, в прошлом месяце разгневанные жители столицы чуть не перевернули авто, которое горе-водитель припарковал на трамвайных рельсах.

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