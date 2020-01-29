В Киеве поймали наглых воровок, орудовавших на вокзале: фото

Сотрудники полиции задержали двоих девушек, которые пытались ограбить прохожую на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Подозреваемые вытащили кошелек у потерпевшей и пытались положить пустой кошелек обратно в сумку, однако женщина заметила их и подняла шум. На крики пришли полицейские, которые задержали подозреваемых.

"Задержанными оказались жительницы Закарпатской области, 1998 и 2002 года рождения. Одна из них находится в розыске Шевченковским управлением полиции за совершении аналогичных преступлений", - сообщил заместитель начальника сектора криминальной полиции на станциях железнодорожного сообщения Андрей Жувак.

Как сообщал "Апостроф", в магазине косметики на улице Большой Васильковской в Киеве неизвестная девушка положила себе в сумку понравившийся ей товар и вышла, не расплатившись на кассе.