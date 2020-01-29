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В Киеве засветилась пожилая воровка с "богатым" прошлым: фото и видео

среда, 29 января 2020, 20:16
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В Киеве на камеры наблюдения попала опытная воровка, которая совершила ряд краж в городе.

Об этом сообщается на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Женщина в общежитии на улице Вышгородской, 23 украла мобильный телефон и сумки с личными вещами. Воровка ходила по этажам в поисках наживы, заглядывала в комнаты, в которых была плохо закрыта дверь.

"Ребенку на которого она наткнулась ,объяснила что она комендант с другого общежития и должна всех оповестить, что завтра будут травить тараканов (женщину на фото опознал). Так же ее опознали в детсаду, что находится рядом, за тем же занятием!", - сообщили в соцсети.

Воровка находится в розыске.

Также эту женщину опознали на видео из магазина возле станции метро Почайная, где она украла телефон.

Как сообщал "Апостроф", полицейские в конце января задержали девушек, которые пытались ограбить прохожую на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Ранее в Киеве в магазине косметики девушка положила себе в сумку понравившийся ей товар и вышла, не расплатившись на кассе.

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