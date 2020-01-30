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Из-за гигантского кортежа перекрыли трассу Борисполь-Киев: в сети показали видео

четверг, 30 января 2020, 23:18
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На въезде в Киев вечером 30 января заметили огромный кортеж, для которого перекрыли дорогу.

Снятое очевидцем видео опубликовали на странице сообщества dtp.kiev.ua в соцсети.

"Дорога Борисполь-Киев перекрыта. Пропускают важных людей", - говорится в подписи.

"Ого, какой кортеж", "МИД США же приехал и все из-за этого", "По богатому :)", "Когда в страну осуществляется визит иностранных чиновников - это элементарная мера безопасности. И зачастую о таком предупреждают", - пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что 30 января Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев с рабочим визитом.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский пояснил, что ездить на велосипеде на работу не может, поскольку ему угрожает опасность. В октябре кортеж Зеленского сняли на видео в Запорожье.

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